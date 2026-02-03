ONU : près de 6 000 morts en Haïti en 2025 face à la violence des gangs







Port-au-Prince – Au moins 5 915 personnes ont été tuées et 2 708 blessées en Haïti au cours de l’année 2025, dans un contexte de violences croissantes des gangs et d’opérations de sécurité, selon le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH), qui a averti que la situation des droits humains dans le pays demeure « extrêmement préoccupante ». Entre octobre et décembre seulement, au moins 1 523 décès et 806 blessés ont été enregistrés.

SBINUH a rapporté que plus de 62 % des victimes du dernier trimestre ont été touchées lors d’opérations des forces de sécurité, dont certaines soutenues par une société militaire privée utilisant des drones. Les gangs étaient responsables de 32 % des victimes et les groupes d’autodéfense de 6 %. Bien que les gangs n’aient pas réussi à étendre leur contrôle territorial à Port-au-Prince en raison des actions des forces de l’ordre, ils ont continué à commettre des meurtres ciblés, des enlèvements, de l’extorsion, des destructions de biens et du trafic d’enfants dans les zones qu’ils contrôlent, et ont mené des attaques indiscriminées dans les zones rurales.

Le rapport a également mis en lumière une hausse des violences sexuelles et des enlèvements. En 2025, 1 753 cas de violence sexuelle imputables à des gangs ont été documentés, y compris des viols commis par des bandes, avec 301 victimes signalées au cours du dernier trimestre — dont bon nombre de femmes et de filles, certaines aussi jeunes que 10 ans. Au moins 647 enlèvements ont eu lieu au cours de l’année. Les Nations Unies ont exhorté Haïti à accélérer les programmes de prévention et de réhabilitation des mineurs impliqués dans les gangs, à maintenir la crise à l’agenda international et à assurer un soutien adéquat à la Force de Répression des Gangs, tout en actualisant les sanctions contre ceux qui portent atteinte aux droits humains.