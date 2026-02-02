Hausse des cas de maladies respiratoires à l’hôpital Robert Reid Cabral

“Le changement de météo active les virus. De nombreux enfants arrivent avec de la fièvre ou la grippe à cause de la saison. Cette semaine, nous avons reçu plus d’enfants que la semaine dernière; il semble que les cas continuent d’augmenter,” a déclaré un membre de l’équipe médicale.

Depuis le mois dernier, l’hôpital pédiatrique Robert Reid Cabral constate une hausse des cas de fièvre, de grippe et d’autres affections respiratoires chez les enfants, selon le personnel médical du centre.

Des journalistes de Listín Diario se sont rendus à l’hôpital pour en savoir plus sur les épidémies de maladies respiratoires chez les nourrissons. Cependant, les autorités hospitalières ont refusé de s’exprimer, de sorte que les témoignages recueillis proviennent du personnel médical qui a souhaité rester anonyme.

Une infirmière de l’hôpital a noté que, depuis le mois dernier, la majorité des cas qu’ils ont reçus sont liés à un syndrome bronchique. Bien que la grippe ne se manifeste pas aussi fréquemment que lors des semaines précédentes, la fièvre demeure un symptôme courant chez les patients.

Pour leur part, le personnel des urgences a indiqué que l’augmentation de ces symptômes est liée au changement de temps. “Le changement de météo active les virus. Beaucoup d’enfants arrivent avec de la fièvre ou la grippe à cause de la saison. Cette semaine nous avons reçu plus d’enfants que la semaine dernière; il semble que les cas continueront d’augmenter,” a mentionné un membre de l’équipe médicale.

En ce qui concerne le traitement, les médecins indiquent que, dans la plupart des cas, des médicaments pris à domicile suffisent, sauf si l’enfant nécessite une hospitalisation en raison de complications plus graves. Pour les cas de grippe et de congestion, du salbutamol en nébulisation ou d’autres solutions salines sont administrés. Si l’enfant s’améliore, il est renvoyé à domicile; sinon, il reste sous observation et reçoit des médicaments plus puissants.

Le personnel a également remis aux parents une série de recommandations pour prévenir la propagation des maladies respiratoires. “Il ne faut pas exposer les enfants à des changements brusques de météo, ni les laisser dans des piscines ou à l’extérieur de leur domicile pendant de longues périodes. De plus, il est important qu’ils ne soient pas insuffisamment vêtus,” ont conseillé les professionnels de la santé.

Témoignages de patients

Le médecin prend la température des patients dans la salle d’attente des urgences. (Source externe)

Dans les urgences, plusieurs enfants présentant des symptômes similaires, tels que fièvre ou problèmes respiratoires, étaient en cours de traitement. Les médecins et les infirmières prenaient la température de chaque enfant à l’aide de thermomètres alors qu’ils traversaient la salle d’attente.

Esmeralda, mère d’une fille d’un an, a commenté : “Mon bébé a de la fièvre depuis deux jours. C’est fréquent, mais je suis venue à l’hôpital parce qu’elle en souffre depuis longtemps. On ne m’a pas encore dit la cause exacte.”