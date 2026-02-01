Silence à Barrero, Puerto Plata, près d’un mois après la disparition de Brianna Genao







Puerto Plata.- L’atmosphère lourde et le silence sont devenus les traits dominants de la communauté de Barrero de Imbert, Puerto Plata. Il y a presque un mois, la petite Brianna Genao a disparu, et depuis lors, la vie quotidienne de ce village s’est transformée en une scène de peur et d’étonnement.

La zone entourant la maison de la grand-mère maternelle, épicentre de l’enquête, demeure bouclée et sous une surveillance militaire stricte. La présence des agents en uniforme empêche l’accès de la presse et limite les interactions avec les voisins, qui scrutent chacun de leurs mouvements avec méfiance.

Peur dans la communauté

Le silence s’abat sur Imbert après la disparition de la petite fille

Les habitants disent n’avoir jamais vécu quelque chose de tel auparavant. “C’est la première fois en plus de quarante ans que nous éprouvons une telle peur,” ont déclaré certains résidents, préférant rester anonymes par crainte de représailles.

La disparition de Brianna a marqué un tournant dans l’histoire de Barrero de Imbert. Les rues, autrefois animées par la vie communautaire, se trouvent désormais désertes et lourdes de tension.

Recherche sans réponses

La gouverneure Claritza Rochtte rend visite à la communauté de Barrero à Imbert à la suite de la disparition de Brianna Genao. Gouvernorat POP

Bien qu’aucune organisation internationale n’ait été aperçue dans la région aujourd’hui, les habitants affirment que les autorités se rendent sur le site chaque jour. Cependant, la communauté soutient que ces visites n’ont pas apporté de réponses claires ni de progrès visibles dans l’affaire.

L’incertitude se propage comme une ombre : chaque jour qui passe sans nouvelles de Brianna augmente l’angoisse des proches et des voisins, qui réclament justice et le retour de la fillette.

Une ville en attente

Barrero de Imbert est pris entre l’espoir et la peur. La disparition de Brianna Genao n’a pas seulement ébranlé sa famille mais a laissé une empreinte profonde sur l’ensemble de la communauté.

Alors que les autorités poursuivent leurs enquêtes, les habitants espèrent que le silence sera rompu par des nouvelles qui rétabliront leur paix d’esprit perdue.