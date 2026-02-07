Un membre de l’Institut Duartian avertit d’une migration massive d’Haïtiens vers la République dominicaine







Santo Domingo.- Luis de León, professeur et membre de l’Institut Duartiano, a averti d’un exode massif potentiel de ressortissants haïtiens vers la République dominicaine, qu’il estime pouvoir résulter de la présence de navires de guerre américains dans les eaux des Caraïbes près d’Haïti, aggravant davantage la crise politique et sociale du pays voisin.

De León a décrit le déploiement de vaisseaux militaires comme une « alerte patriotique nationale », arguant qu’elle crée un climat de confrontation et d’instabilité qui menace non seulement Haïti, mais aussi la stabilité économique, démocratique et sociale de la République dominicaine et de l’ensemble de la région caribéenne.

Le universitaire a averti que, comme le mandat du Conseil présidentiel d’Haïti expire ce samedi, le pays pourrait être confronté à de nouveaux épisodes de violence, ce qui pourrait pousser un grand nombre d’Haïtiens à franchir la frontière dominicaine en quête d’abri. Il s’est demandé si les autorités dominicaines informent et préparent adéquatement la population à un tel scénario.

Impact social et appel à l’unité

Selon De León, la pauvreté, la faim et l’effondrement institutionnel en Haïti font de la République dominicaine la principale destination pour ceux qui fuient l’agitation. Il a insisté sur le fait que les pressions migratoires devraient vraisemblablement s’accentuer le long de la frontière terrestre plutôt que par des routes maritimes.

Il a lancé un appel aux autorités gouvernementales, aux partis politiques et aux secteurs sociaux pour adopter une position ferme et unifiée, en soulignant que la défense de la souveraineté nationale ne doit pas reposer uniquement sur les Forces Armées, mais requiert aussi le soutien conscient et moral de la population dominicaine.

De León a aussi appelé à la prudence dans les relations avec les États-Unis, citant les idées du professeur Juan Bosch et exprimant sa préoccupation face à ce qu’il perçoit comme une politique internationale de plus en plus marquée par le conflit et l’ingérence étrangère. Il a conclu en réaffirmant que bien que les Dominicains soient un peuple de paix, cette paix doit être défendue par l’unité nationale, une action résolue de l’État et une stratégie claire en réponse à la crise profonde d’Haïti et son impact potentiel sur la frontière dominicaine.